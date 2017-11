Schonach Die ersten Lifte laufen und Loipen sind gespurt

Schönwald/Schonach (mae). Wie die Tourist-Info in Schonach mitteilt, wird bei weiteren Schneefällen der Skilift Rohrhardsberg ab Freitag, 1. Dezember, 13 Uhr, am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember, jeweils ab 9 Uhr sowie der Skilift Winterberg ab Samstag, und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr öffnen und für Spaß auf der Piste sorgen. Die Rodelbahn ist ebenfalls präpariert, zudem die Loipenhausrunde, Weltcuploipe, Panoramaloipe, Moosloipe und Schänzleloipe. Die Schneehöhe beträgt zwischen zehn und zwanzig Zentimeter, an der Talstation des Skiliftes Rohrhardsberg sogar 50 Zentimeter. Winterliches Vergnügen gibt es zudem auch in Schönwald . Dort öffnet der Skilift Dobel am kommenden Freitag ab 14 Uhr und am Samstag sowie Sonntag bereits ab 10 Uhr. Der Skilift Rössle in Weissenbach ist am Samstag und Sonntag ebenfalls ab 10 Uhr in Betrieb. In Schönwald sind derzeit das Rothaus Loipenzentrum, die Farnbergloipe, die Weissenbachloipe, der Zugang zur Martinskapelle und die Schaibenloipe gespurt. Am Wochenende werden nach Angaben der Tourist-Info voraussichtlich alle Loipen gespurt.