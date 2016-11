Schonach Die bisherigen Aussichten sind nicht allzu rosig

Darlehen sollen aufgenommen werden

Zur Finanzierung der restlichen rund 440 000 Euro ist eine Darlehensaufnahme geplant. Bei der Wasserversorgung ist für 2017 eine Gebührenerhöhung beschlossen, der geplante Gewinn von 10 500 Euro soll zur Deckung von Verlustvorträgen verwendet werden. 100 000 Euro sind als Investition zur Netzerneuerung, 80 000 Euro für den Anschluss Gewerbegebiet Langenwaldschanze und 20 000 Euro für den Netzzusammenschluss mit Furtwangen und Schönwald geplant. Zur Finanzierung soll ein Darlehen in Höhe von 200 000 Euro aufgenommen werden.

Die Breitbandversorgung wird einen geplanten Verlust von 27 300 Euro einfahren. 2017 will man weitere Investitionen tätigen. Dafür sind 500 000 Euro geplant, die über Darlehen finanziert werden sollen. In den Kurbetrieb sollen 2017 2,4 Millionen Euro investiert werden. Diese Summe zieht eine Darlehensaufnahme in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro nach sich.

Weitere Investitionen sollten aus Sicht der Verwaltung 2017 vermieden werden. Investitionen müssten daher genau überdacht werden, aus Sicht des Rechnungsamtes übersteigen die aktuell vorgesehenen Vorhaben das Leistungsvermögen der Gemeinde, mahnte Kämmerer Steffen Dold.

Zwar erwarte man durch den Haushaltserlass des Landes eine positive Änderung auf der Habenseite, dennoch seien Verschiebungen von Investitionen und Ausgaben notwendig, um die vorgesehenen Darlehensaufnahmen reduzieren zu können. Man wolle insgesamt in die weiteren Beratungen einsteigen, wenn der Finanzerlass des Landes herausgegeben sei. Insgesamt seien die Aussichten für 2017 und 2018 nicht rosig. "Aber wir werden gemeinsam zusammenstehen – um die Infrastruktur für Schonachs Zukunft weiter zu planen", kündigte er an.