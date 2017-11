Der Winter ist da. In der Nacht zum Montag schneite es in der Raumschaft Triberg. Wie hier in Schonach bedeckte Frau Holle die Wiesen, Bäume, Häuser und Straßen mit einer Schneedecke. Darüber freuten sich vor allem die Kinder und Winterfans. Für alle Fußgänger und Verkehrsteilnehmer ist nun allerdings wieder Vorsicht geboten in Sachen Rutschgefahr. Foto: Börsig-Kienzler