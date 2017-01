Schonach Dem Geheimnis der Raunächte auf der Spur

Die Rauhnächte gingen immer von Nacht zu Nacht. Also von Mitternacht an Heilig Abend, der "Mutternacht" bis Mitternacht am 25. Dezember als erste Rauhnacht. "Nacht" deswegen, weil diese Zeit nach dem keltischen Jahreskreis die "Jahresnacht" darstellt, so dass der ganze Tag "Nacht" ist. Die letzte, wiederum eine besondere Rauhnacht, endet um Mitternacht am 5. Januar.

Die Alten benutzten jede dieser Rauhnächte für einen Monat des Jahres zum Deuten und Orakeln. Somit steht die erste Rauhnacht für den Januar, die zweite für den Februar und so fort. Alles, auch das noch so Unwichtige, hatte eine Bedeutung. Dabei gab es ganz besondere Tage, wie den 28. Dezember und den 5. Januar. Herrschten die ersten drei Tage nur Streit, das Wetter war grauenvoll, so hatte man am 28. Dezember, dem Tag der Kinder, die Möglichkeit, es wieder gut zu machen und aufzulösen. Dazu war es wichtig, sich alles nochmal genau vorzustellen und dann in weißes Licht zu tauchen oder in violettes. Das gleiche konnte man am 5. Januar noch einmal machen. Deshalb wurden diese Rauhnächte vorsichtig und wachsam begangen, da sie das ganze kommende Jahr in sich bargen.

Zum Ende der Rauhnächte gilt der 5. Januar als "Perchtenabend". Dieser Tag wurde in manchen Gegenden mit Maskenumzügen begangen, den "Perchtenläufen", die aus heidnischer Tradition stammen. Die christliche Tradition ersetzte dies durch Beweihräucherung oder der Besprengung mit Weihwasser, den lärmenden Perchtenläufen setzte das Christentum im Mittelalter auch die Dreikönigsaufzüge entgegen, in neuerer Zeit kam das Sternsingen hinzu.