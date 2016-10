Das hat sich gelohnt: Am Messestand der Ferienland im Schwarzwald GmbH auf der Messe "Kinderträume" in Böblingen hatte Familie Metz sich eingehend informiert. Tochter Nele nahm dort an einem Malwettbewerb teil und gewann prompt den ersten Preis: Ein Familienwochenende auf dem Paradieshof in Schonach, zur Verfügung gestellt von Familie Fehrenbach. Die Gewinner erlebten so ein unvergessliches Wochenende. Besonders die kleine Nele freute sich sehr. Foto: Ferienland