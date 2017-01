Schonach Das Inferno: eine "Verkettung unglücklicher Umstände"

Kippe landet auf Vordach

Diese Woche musste sich deshalb in einem umfangreichen Verfahren ein 19-Jähriger vor dem Amtsgericht in Gengenbach verantworten. Sechs der damaligen Mitspieler, zwei Polizisten ein Feuerwehrmann und ein Sachverständiger wurden in der Verhandlung unter dem Vorsitz von Nicolas Gethmann gehört. "Im Mittelpunkt stand zunächst auch die Frage, ob andere ebenfalls für den Brand infrage hätte kommen können", berichtet Gethmann gegenüber unserer Zeitung. Denn alle Spieler aus dem betroffenen Zimmer hätten geraucht, "zum fraglichen Zeitpunkt hat aber wohl nur der Angeklagte die Zigarette aus dem Obergeschoss weggeworfen."

Was nun folgte, ist laut dem Vorsitzenden des Amtsgerichts eine "Verkettung unglücklicher Umstände" gewesen: Die Kippe landete nicht wie geplant vor dem Haus, sondern auf einem Vordach. Dies hatte fatale Folgen. "Ein Brandsachverständiger klärte die Frage, ob ein Brand tatsächlich so leicht zustande kommen konnte", berichtet Gethmann. Denn eigentlich sei Holz "nicht immer so leicht entzündlich."