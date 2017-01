Schonach "Da passt kein Blatt Papier dazwischen"

Schonach. Ergänzt mit einem Vortrag über die Bauweise der Höfe stieß das Angebot auf ausgesprochen großes Interesse. Darüber freute sich Marlies Schneider, Vorsitzende des Bildungswerks mit ihrem heimischen Referenten Matthias Spath. Schon vor dem Vortrag bildete sich vor der Bilderdokumentation eine Menschentraube. Die Gegenüberstellung von 45 historischen Hofaufnahmen mit dem aktuellen Zustand faszinierte die Besucher.

Der Brand am "Unterhaus" auf dem Rohrhardsberg am 19. Dezember 2015 gab für Matthias Spath den Anstoß, sich in seiner Abschlussarbeit mit den Schonacher Höfen auseinander zu setzen. Zum einen wurde es ihm wichtig, den Bestand zu dokumentieren und der Veränderung in der Lage und Entwicklung nachzuvollziehen.

Augenmerk fällt auf das Hofgut "Bärt-Sepp"