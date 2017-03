Schonach Buntes Programm umrahmt Weltcup

Parallel zum Schwarzwaldpokal am Samstag, 18. März, und dem großen Weltcupfinale am Sonntag, 19. März, wird während der Skisprungwettbewerbe an der Langenwaldschanze die Guggenmusik "Driewili-Stampfer" aus Friesenheim für musikalische Unterhaltung sorgen.

Zwischen den Sprung- und Langlaufwettbewerben dürfen sich die Wintersportfans auf ein Schneefest im Langlaufstadion Wittenbach freuen. Zusätzlich zum VIP-Zelt wird es dort wieder ein Zuschauerzelt geben, das einen warmen Aufenthaltsort für die Pausen garantiert und in dem, neben weiteren Verpflegungsständen rund um die Strecke, auch für das leibliche Wohl gesorgt wird.

Drei Zuschauertribünen ermöglichen einen genialen Blick auf die Loipe und auf zwei Großleinwände. Hier können Sportbegeisterte nicht nur den Langlaufwettbewerb hautnah mitverfolgen, sondern auch "Stadion-TV", eine von Moritz Huber und seinem Team eigens für den Schwarzwaldpokal produzierte Show, voller Informationen rund um die Veranstaltung, den Sport und die Gemeinde Schonach.