Schonach. Am heutigen Montag wird der Wahlkreisabgeordnete Karl Rombach, MdL, eine Bürgersprechstunde abhalten. Bürger, die ein Anliegen vorbringen möchten, können sich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr telefonisch melden oder persönlich in das Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten in der Sommerbergstraße 26, Schonach, kommen. Um telefonische Voranmeldung unter 07722/ 916 999 wird gebeten.