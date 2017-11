Schonach Bürgermeister zeigt sich begeistert

In den vergangenen zwei Jahren haben die jungen Schonacher bereits mehrere Events für fast alle Altersklassen organisiert. Neben den Festivitäten bietet die Eventfabrik Schonach weiterhin ihre Hilfe für bedürftige Senioren an. Schnee schippen und Rasen mähen zählen immer noch zu ihren Aufgaben, soweit es die Arbeit zulässt.

"Da wir immer die Unterstützung und die Rückendeckung von der Gemeinde haben und auch damals das Startgeld von der Stadtwette eines Regionalsenders bekommen haben, wollen wir endlich auch mal was zurückgeben", resümieren die Eventfabrik-Gründer. "Ich bin weiterhin erfreut, dass die Jungs so begeistert bei der Sache sind und sich einbringen", erklärte Bürgermeister Jörg Frey und bedankte sich. Die Spende ist für den in die Jahre gekommenen, lädierten Tischkicker im Kurpark geplant.