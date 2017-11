Schonach Bürgermeister sieht Qualitätsproblem

"Alle können wir sicherlich nicht verwirklichen", sagte Frey. "Erstens würden wir das personell gar nicht schaffen, zweitens müssten wir dafür Kredite in Höhe von rund drei Millionen Euro aufnehmen."

Insgesamt müsse der erste Entwurf deutlich reduziert werden, schloss er und freute sich auf die Beratungen zum Haushalt, die für die nächsten zwei Sitzungen anstehen. Beschlossen werden soll der Haushalt dann traditionell in der ersten Sitzung 2018.

Im Vermögenshaushalt sind Investitionen von 2 725 300 Euro geplant. Die größten Brocken hier sind die Brandschutzanlagen in der Dom-Clemente-Schule (110 000 Euro), Sanierungsarbeiten in der Sporthalle (265 000 Euro), die Brückensanierung auf der K5751 am Mühlenweiher (200 000 Euro), Straßen- und Kanalarbeiten an Konrad-Adenauer- und Untertalstraße (591 000 Euro), und der Grundstückserwerb Wohngebiet (geschätzt 300 000 Euro).

Außerdem beinhaltet der Plan Investitionen in den Breitbandausbau in Höhe von 750 000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigungen für den Ausbau von 500 000 Euro. Mit diesem Geld können bereits 2018 Arbeiten in dieser Höhe vergeben werden.

Kämmerer Steffen Dold mahnte in seinem Entwurf den Gemeinderat, dass diese Verpflichtungsermächtigung bereits 2018 Haushaltsmittel für 2019 binde. Finanziert werden soll dies über Grundstücksverkäufe, Zuschüsse, Rücklagenentnahme und vor allem Darlehensaufnahmen in Höhe von 2 030 000 Euro. Dold pochte hier im Entwurf auf Streichungen, vor allem die Kreditaufnahme müsse deutlich reduziert werden.

Im Verwaltungshaushalt wurden im ersten Entwurf nun doch recht viele Einzelmaßnahmen berücksichtigt. Insgesamt soll dieser 9 329 000 Euro betragen, er beinhaltet Unterhalt für Straßen und Kanalnetz, Verlustausgleich für den Kurbetrieb und 700 000 Euro Zuschüsse an den Kindergarten.

Im Bereich Wasserversorgung rechnet der Entwurf für 2018 mit einem leichten Gewinn von 18 800 Euro im Erfolgsplan, der zur Deckung der hohen Verlustvorträge verwendet werden soll.

Im Vermögensplan des Wasserwerks sind 354 000 Euro Investitionen vorgesehen, enthalten ist hier der Anschluss an die Wasserleitung Furtwangen/Schönwald, Wasserleitungen in der Konrad-Adenauer- und Untertalstraße sowie Austausch eines Druckbegrenzers. Zur Finanzierung müsste ein Darlehen in Höhe von 337 000 Euro aufgenommen werden.

Im Bereich Kurbetrieb sind im Erfolgsplan lediglich zwei kleinere Maßnahmen vorgesehen: der Plattenbelag am Eingang des Haus des Gastes sowie Blumen für verschiedene Beete. Dennoch muss hier mit einem Verlust von rund 822 900 Euro gerechnet werden, durch Abschreibungen und Tilgungen wird der Gemeindehaushalt jedoch nur mit 745 900 Euro belastet.

Im Vermögensplan sind Investitionen von 598 000 Euro vorgesehen, die durch 61 000 Euro an Zuschüssen und 537000 Euro an Darlehen finanziert werden sollen. Mit dem Verzicht auf die geplante Verlegung des Skilifts würde sich die Darlehensaufnahme deutlich vermindern, zudem würde dies langfristig positive Effekte auf den Kurbetriebsverlust haben. Der große Nachteil allerdings: ein Ersatz des Skilifts ist für den künftigen Betrieb unerlässlich.