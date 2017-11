Schonach Buchausstellung lädt zum Stöbern ein

Schonach. Das Bücherei-Team und der Eine-Welt-Kreis Effata laden ein zur Buchausstellung und Eine-Welt-Waren- Verkauf im Pfarrzentrum in Schonach. Geöffnet ist am Samstag, 18. November, von 17 bis 20.30 Uhr, am Sonntag, 19. November, von 10 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch 22. November, von 16 bis 19 Uhr.