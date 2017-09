"Schlechte Nachrichten kamen vom Land", berichtete Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Brücke zwischen dem Mühlenweiher und der Apotheke sei in einem desolaten Zustand und müsse erneuert werden. Die Kosten für die Straße übernehme das Land, die für den Gehweg müsse allerdings die Gemeinde Schonach übernehmen. "Hier werden wohl Kosten in der Größenordnung von 150 000 bis 200 000 Euro auf uns zukommen", informierte der Bürgermeister das Gremium. Genauere Kalkulationen sollen noch folgen, die Arbeiten sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden. Text: Eberl/Foto: Eich