Schonach Breitband und Kurpark beherrschende Themen

Eine schwarze Null mit einem Plus, das gerade mal zwei Tafeln Schokolade ergäbe, konnte Kassiererin Barbara Kuner melden. Eine anstehende Wahl der Delegierten entfiel, da von der Delegiertenkonferenz die Öffnung der Konferenz für alle Mitglieder im Vorfeld beschlossen worden war.

Einen Einblick in das Konzept für die Zukunft des öffentlichen Personen-Nahverkehrs gewährte Friedhelm Weber, der bis auf Kleinigkeiten von den Neuerungen recht angetan war. Natürlich fehle die direkte Ringzug-Anbindung ebenso wie die seitens der Ortenauer S-Bahn-Linie, dennoch sehe er etliche positive Zeichen, wie die künftige Anbindung an Elzach. "Wirtschaftlichkeit ist wichtig, darf aber nicht oberste Prämisse sein, dazu braucht es langen Atem", warf Karin Binkert-Hörmann ein. Volker Kölsch meinte, dazu könnten auch kleinere Busse beitragen.

Aus dem Bundesparteitag berichtete Jens Löw. Es sei dort wieder die Aufbruchsstimmung spürbar geworden wie zu Jahresbeginn. Als Förster vom Rande des Schwarzwalds stehe er zu seinem Slogan "Der grüne Rote", auch als Wiedererkennungsfaktor. Er möchte damit signalisieren, dass bei ihm die Ökologie Raum hat und die Ökonomie – beides sei miteinander vereinbar, wie auch die Försterei beweise.

Trotz hoch kompetenter Firmen sei in einer Urlaubsregion der Landschafts- und Artenschutz wichtig. Er sei aktuell in der Planung zu seinem Wahlkampf, dazu wolle die Raumschaft mindestens einen gemeinsamen Auftritt, der auf dem Reinertonishof in Schönwald stattfinden wird.

Aus dem Schonacher Gemeinderat berichteten Volker Kölsch und Christian Kuner, dass es derzeit mit Breitband und Kurpark zwei beherrschende Themen gebe – "im nächsten Jahr müssen wir aber dringend wieder an die Straßen gehen", so Kölsch. Weiterhin wolle die örtliche SPD zwei kulturelle Veranstaltungen anbieten: Die Filmnacht am 4. August sowie im Frühjahr 2018 Frauenkabarett mit den Liederspenstigen.