Schonach Brauchtum und Handwerk neu belebt

Die einheimischen Besucher und die Gäste erlebten beim Heimatnachmittag der Trachtengruppe Schonach unterhaltsame Stunden auf dem Paradieshof.

Schonach. Mit Musik, Gesang, Gedichten und Tanz unterhielt die Trachtengruppe ihre Besucher bestens. Frank Klausmann und Werner Kienzler von der vereinseigenen Kapelle Alten Garde begleiteten die Auftritte und unterhielten musikalisch das Publikum. Moderator Joachim Klausmann erläuterte ihnen typisches Schwarzwälder Brauchtum und Handwerk. Er wartete mit einer Fülle von Zahlen und Informationen auf und fügte aktuelle Entwicklungen mit ein.

So machte er die Gäste auf die Rutsche mit Turm in Form eines Strohzylinders auf dem neuen Spielplatz im Kurpark aufmerksam und amüsierte sich unter anderem über die Schwarzwald-Klischees in einem Medienbericht. Dieser erzählte von rotwangigen Mädchen mit Bollenhüten, die jahrein, jahraus Schwarzwälder Kirschtorte essen würden und der den Kuckuck von Josef Dolds Kuckucksuhr im Untertal als Dobermann betitelt, der schnarrend sein Gehäuse zum Kuckuckruf verlasse.