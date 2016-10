Schonach Brandursache noch unklar

Schonach.Die Ursache für den Dachstuhlbrand am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Schonacher Ortsmitte ist immer noch unklar.

Am gestrigen Donnerstag waren Kriminaltechniker den ganzen Tag vor Ort, um nach dem Grund für den offensichtlichen Ausbruch eines Feuers in einer der Mietwohnungen im Dachgeschoss zu suchen. Wie vom Polizeipräsidium Tuttlingen gestern auf Nachfrage zu erfahren war, wird in alle Richtungen weiter ermittelt. Aktuell könne man noch keine der in Frage kommende Möglichkeiten ausschließen.