Schonach Brandursache noch nicht geklärt

"Zur Brandursache gibt es nichts Neues", informiert Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen auf Anfrage. "Es konnte bislang noch kein Verursacher ermittelt werden". Nach wie vor sei unklar, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt. Einen technischen Defekt als Ursache für den Ausbruch des Feuers in einer Mietwohnung auf dem Dach des Gebäudes am späten Abend des 4. Oktobers schloss die Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen bereits wenige Tage nach dem Brand in der Sommerbergstraße in der Ortsmitte aus. Die Ermittlungen dauern laut Polizeipräsidium bis zur endgültigen Klärung der Brandursache weiter an.

Schonach.