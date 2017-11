Schonach Bilanz fällt positiv aus

Die Schulden konnten um 1 95 152,21 auf nunmehr 1 373 256,28 Euro verringert werden, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Hoheitsbereich bei nun 344 Euro je Einwohner (2015 waren es 394 Euro), im gesamten Haushalt, inklusive Kurbetrieb und Wasserwerk, bei 624 Euro (2015 waren es 696 Euro).

Insgesamt, so resümierte Dold, zeige sich eine starke Abhängigkeit von der Gewerbesteuer, die 28 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachten. "Das gute Jahr 2016 zeigt 2018 Wirkung: die zu zahlenden Umlagen werden steigen", mahnte er.

Zufriedener Bürgermeister

Der Bereich der Wasserversorgung bilanzierte mit 921 740,89 Euro und wies im Erfolgsplan einen Verlust von 98 541,38 Euro auf. Dold wies hier auf die enormen Wasserverluste im Leitungsnetz hin. Hinnehmbar seien 15 bis 20 Prozent, 2002 lag man mit 18,9 Prozent damit im Rahmen. 2015 jedoch waren es 57,4 Prozent, man verlor also mehr Wasser als von den Verbrauchern entnommen wurde. Dem steuerte man 2016 entgegen, die Verluste konnten auf – immer noch zu hohe – 43 Prozent gesenkt werden.

Eine sorgenvolle Miene bereitete Dold nach wie vor der Kurbetrieb. Im Erfolgsplan wurde für 2016 ein Verlust von 786 123,34 Euro eingefahren. "Die Aufwände steigen, die Übernachtungs- und Bettenzahlen sinken dagegen", erläuterte er.

Bürgermeister Jörg Frey dankte Dold und seinem Team für die übersichtliche Vorstellung des Rechenschaftsberichtes. Das Ergebnis sei ja sehr positiv, freute er sich. Insgesamt sah er die Gemeinde auf einem guten Weg. Auch Ratsmitglied Silke Burger (CDU) schloss sich dem Dank an und hoffte auf weiterhin gute Ergebnisse. Helmut Kienzler (FWV) freute sich ebenfalls über die tolle Aufbereitung der Zahlen, die per Beamer auch für die Besucher ersichtlich waren. Er stellte auch fest, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Schonach mittlerweile unter dem Durchschnitt des Landes läge, was Dold bestätigte. Allerdings, ergänzte er, wird das angesichts des Haushaltsentwurfs 2018 wohl nicht lange so bleiben.

Herbert Rombach (CDU) hatte bemerkt, dass die Bevölkerungszahl von 3984 in 2015 auf 4005 in 2016 gestiegen sei und somit erstmals seit 2001 außerhalb des Zensus wieder positiv ausfalle. Er hoffte, dass dies nicht nur eine Eintagsfliege bleibe: "Dafür müssen wir weiterhin etwas tun, etwa an weiteren Neubaugebieten dran bleiben."

Bürgermeister Frey bestätigte diese Aussage und führte weiter aus, dass auch die Geburtenzahlen 2017 schon jetzt höher seien als im Vorjahr. Christian Herr (CDU) ergänzte, dass sich hier wohl die Investitionen, etwa in die Breitbandversorgung, auswirken würden.

Der Gemeinderat stimmte dem Rechenschaftsbericht einstimmig zu.