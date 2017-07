Schonach Bike Ranch lädt zum "Pow Wow"

"Testen und Staunen"

Der Vormittag stand unter dem Motto "Testen und Staunen". Dafür standen E-Bikes sowie Mountainbikes mit aktuellsten Antriebs- und Federungstechnologie und Schalttechnik zur Verfügung.

Die Besucher konnten sich über die neuesten Trends informieren. Am Nachmittag fand im Rahmen des "Pow Wow" wieder der "Bear Ride" statt. Wie in den Vorjahren handelte es sich dabei um eine Spenden-Mountainbike-Tour für den Bären- und Wolfspark in Bad Rippoldsau/Schapbach.