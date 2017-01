Schonach Beschließender Ausschuss für den Kurpark

Schonach (ec). Um die Beschlussfindung zu vereinfachen, schlug die Verwaltung dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor, für die Baumaßnahme einen beschließenden Ausschuss zu bilden. Laut Vorschlag sollten von jeder Fraktion zwei Mitglieder berufen werden. Dazu kommt der Bürgermeister als Vorsitzender sowie Ortsbaumeister Ansgar Paul und die Architekten Thomas Spath und Christian Kuner (SPD-Gemeinderat) als beratende Mitglieder. Dominik Wehrle (SPD) schlug vor, nur vier Gemeinderatsmitglieder zu berufen, um den Kreis so klein wie möglich zu halten. Diesem Vorschlag entsprachen auch die weiteren Fraktionen im Gemeinderat. Man wählte Silke Burger, Herbert Rombach (beide CDU) sowie Günter Herr und Helmut Kienzler (beide FW) in den Ausschuss.