Schonach/Berlin Ein Selfie mit der Bundeskanzlerin

In der sich auf dem Turnfest als kulturelle, sportbegeisterte und weltoffene Metropole präsentierenden Hauptstadt ließ es sich selbstredend auch so gut verweilen. Brandenburger Tor, Berliner Dom, Gedächtniskirche, Berliner Mauer, Fernsehturm am Alex oder das Gebäude des Bundestags standen unter anderem auf dem Sightseeing-Programm der Schwarzwälder Sportler.

An der Messe konnten sich die Turnerinnen und Turner ebenfalls verweilen und von der tollen Stimmung in der Turnstadt Berlin anstecken lassen: Es gab haufenweise Mitmachangebote und Messestände. Sogar eine Festivalbühne war dort für die Teilnehmer aufgebaut.

Highlight für alle Teilnehmer war sicherlich die faszinierende Stadiongala mit Auftritten von rund 6000 Akteuren am Dienstagabend im Berliner Olympiastadion mit Musikeinlagen und abschließendem Feuerwerk. Einige Aktive der Schonacher Leistungsriege hatten bei der Gala einen speziellen Part: Sie begleiteten auf originelle Art und Weise zusammen mit Turnkameraden aus Haslach die Zuschauer von Programmpunkt zu Programmpunkt. In einem original Berliner Sightseeing-Bus drehten sie die Runde im Berliner Stadion.

Zu sehen war die Gala auch im Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders rbb. Das gesamte deutsche Olympia-Team der Turner um Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen war fester Bestandteil der Stadiongala. Hambüchen wurde offiziell von seinem internationalen Auftreten bei Wettkämpfen verabschiedet. Gäste im Stadion waren auch der Präsident des Deutschen Turnerbunds (DTB), Alfons Hölzl und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ebenfalls den zu den erfolgreichsten deutschen Turnern zählenden Hambüchen verabschiedeten.

Die Schonacher trauten ihren Augen kaum, als Merkel, wie angekündigt, tatsächlich mit ihnen im Bus stand und ins Stadion einfuhr, in dem sich rund 55 000 Besucher versammelt hatten. Schnell wurde das Handy gezückt und ein Selfie mit Regierungschefin Merkel geschossen.

Am Samstagmorgen war das sehr kurzweilige Turnfest auch schon wieder vorbei. Mit dem Bus ging die über zehnstündige Fahrt zurück in den Schwarzwald. Im Gepäck hatten die Ausflügler Sporttaschen voller besonderer Erlebnisse. Die Vorfreude ist jetzt schon groß auf das nächste Turnfest 2021 in Leipzig, bei dem die Schonacher wieder mittendrin, statt nur dabei sein wollen.