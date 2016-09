Schonach Berggeister und Waldkirch Cup-Gewinner

Am Freitag um 18 Uhr war Anpfiff im Obertalstation. Sieben Teams traten im raumschaftsoffenen Turnier an, darunter auch der TV Triberg. Auf dem Kleinfeld wurde mit fünf Feldspielern und einem Torwart gespielt und zwar jeder gegen jeden.

Am Ende stand der Sieger nach Punkten fest: Der Stammtisch Berggeister durfte den Wanderpokal, der von der Gemeinde Schonach gestiftet wurde, für ein Jahr mit nach Hause nehmen. Auf den Plätzen folgte Vorjahressieger Team Josenpark, der TV ­Triberg, der SV Rohrhardsberg, die SG Schützenver ein/Musikverein, der TV Scho nac h und die Montagsbomber.

Am Samstag fand dann das AH-Turnier statt. Auch hier ging es um den Wanderpokal. Zehn Mannschaften, teilweise von weit her angereist, kämpften um den Pott. Auch hier spielten die Teams auf dem Kleinfeld jeweils zehn Minuten. Die Vorrunde bestritten sie in zwei Gruppen, danach ging es in die Finals.