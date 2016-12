Schonach Bei Haushalt kurzen Prozess gemacht

Schonach. Kämmerer Steffen Dold führte die Veränderungen gegenüber dem bereits vorgestellten Haushalt an: So steigen die Zuweisungen des Landes für den Kindergarten um 2300 Euro, die Zuführung an den Vermögenshaushalt betrage nunmehr 134 800 Euro.

Anstelle einer Umbauplanung steht nun eine Bestandsaufnahme des Sauter-Areals, der Ansatz für einen W-Lan-Hotspot wurde gestrichen. Beschafft werden dagegen klappbare Fußballtore für die Sporthalle, insgesamt sinke aber die Investitionssumme um 1000 Euro.

Nicht exakt berücksichtigt werden könne die Kapitalumlage für die Realschule, da die entsprechende Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands erst im nächsten Jahr stattfinde. Die Entnahme aus der Rücklage sei leicht erhöht worden, dadurch konnte die Darlehensaufnahme auf 400 000 Euro gesenkt werden.