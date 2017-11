Beim Gemeinschaftskonzert der Jungmusiker mit der Stadtmusik Elzach überreichte der Vorsitzende Klaus Dieterle der Kurkapelle Schonach vor der traumhaften Kulisse eines vollen Saals im Haus des Gastes in Schonach zehn jungen Musikern die lange erwarteten Abzeichen. Vier Juniorabzeichen des Blasmusikverbands wurden vergeben, gleich sechs junge Musikanten haben sogar alle Prüfungsteile für das Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt und so die Voraussetzungen erfüllt, um im Hauptorchester zu spielen. Das Juniorabzeichen errangen Anne Kramer, Salome Kimmig, Jule Velten und Emily Feibel, das Leistungsabzeichen in Bronze erwarben Tobias Disch, Loris Velten, Elija Kimmig, David Feibel und Kristóf Rajnai. Allen war der Applaus gewiss. Foto: Kommert