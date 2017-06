Schonach Backkünstler gesucht

Schonach. Die Planung für das Pfarrfest ist angelaufen. Wie in den vergangenen Jahren erwartet die Gemeinde wieder viele Gäste, die sich dabei auch um die Theke mit Kuchen scharen werden. In den vergangenen Jahren gab es auf die Bitte nach Kuchenspenden eine hervorragende Resonanz. Darauf hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder. Wer seine Backkünste zur Verfügung stellen möchte und einen oder mehrere Kuchen für das Pfarrfest backen möchte, kann diesen im Pfarrzentrum am Samstag, 1. Juli, von 8 bis 13 Uhr sowie am Sonntag, 2. Juli, ab 9 Uhr vor Ort abgeben. Außerdem besteht die Möglichkeit, auch schöne Dinge aus dem eigenen Haushalt für den Pfarrfest-Flohmarkt zur verfügung zu stellen. Angeboten werden sollten nur gut erhaltene, saubere Sachen. Kleidung und Elektrogeräte können nicht angenommen werden.