Schonach. Zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Samstag, 10.40 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Gartenstraße in Schonach beim Rangieren einen Wagen angefahren. An der Heckklappe entstand laut Polizei Sachschaden von rund 1000 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/94 95 00, zu melden.