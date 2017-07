Schonach Aus Träumen soll nun Realität werden

Schonach. Auf das Motto bezog sich auch Schulleiterin Sabine Emde in ihrer Rede. "Bewahrt eure Träume", riet sie den Entlassschülern. Alle wären sie gut für die Berufswelt vorbereitet, dafür wäre die Dom-Clemente-Schule auch bekannt. Viele Träume wünschte ihnen Bürgermeister Jörg Frey, schließlich seien sie Ziel gebend und bringen den einzelnen so weiter. Dazu gehöre auch die Bereitschaft, weiter zu lernen und sich entwickeln zu wollen. "Ihr habt das Zeug dazu", gab er ihnen mit auf den weiteren Lebensweg. Elternbeiratsvorsitzende Claudia Arnold warf in ihrem Grußwort einen Blick zurück in die Kindheit und wünschte ihnen für die Zukunft: "Verliert nie den Mut und die Neugier".

Vera von Stemm berichtete humorvoll in Reimform von der bewegten Hauptschulzeit ihrer Klasse. Nur vier Schüler waren von Anfang an dabei, 19 weitere gehörten nur für bestimmte Zeiten dazu. "Schüler rein, Schüler raus, meine Klasse hält das aus", kommentierte sie die Jahre. Alle elf Hauptschüler aus ihrer Klasse und 17 Werkrealschüler hatten erfolgreich ihre Prüfungen bestanden und erhielten ihre Zeugnisse.

Schulbester ist Werkrealschüler Leon Börsig mit einem Notenschnitt von 1,9. Ein Lob erhielten die Werkrealschüler Kamil Piekacz (2,0), Seher Kiliglioglu und Julian Müller (2,1), sowie Marvin Ott (2,2). Die Hauptschüler Denis Zolnai (2,2) und Kilian Herr (2,3) wurden ebenfalls mit einem Lob ausgezeichnet.