Schonach Aus Liebe zum Handwerk

Die erfolgreiche Firmengeschichte in Wasserburg endete schließlich 2013 altershalber und mangels Nachfolge. Vor einem Jahr zog Josef Lerchenmüller mit seiner Frau nach Schonach. Der gebürtige Pforzheimer sehnte sich nach der Heimat, den Schwarzwald hatte er als Jugendlicher oft besucht. "Das alles war eher Zufall. Es stand ein Haus zum Verkauf und ich wusste, dass es hier schön ist", beschreibt er. So schnell wie die Entscheidung für den Hauskauf kam auch die Idee, hier wieder eine Kleinmolkerei aufzubauen. Der Anstoß hierfür kam vielfach von außen. "Ich wurde oft gefragt, wann ich denn wieder Käse mache", erzählt Lerchenmüller. Das traditionelle Handwerk zu erhalten und wertvolles Wissen weiterzugeben, spornte ihn ebenfalls an. "Minimolkereien sind bei uns so gut wie ausgestorben", weiß der Fachmann. Umso mehr freut es ihn, dass einer seiner Söhne nun doch mit in die Firma einsteigt. Die Fortführung des Familienunternehmens mit kleiner Unterbrechung und Standortwechsel sind somit gesichert.