Schonach Auch knifflige Aufgaben gemeistert

Zum zweiten Mal nach 2016 führte die siebte Klasse der Dom-Clemente-Schule ein allererstes Betriebe-Schnuppern durch, eine Sommer-Olympiade, in der die Schüler gruppenweise an verschiedenen Stationen bei KBS, SBS, BIW, WIHA und der Schule selbst spielerisch etwas vollbringen konnten.

Schonach. An der Schule hatte Techniklehrer Hansjörg Jäkle ein Hochbeet abgesteckt, das in wenigen Wochen tatsächlich entstanden sein soll. Nicht einfach viereckig, sondern ein langes Rechteck mit einer Aussparung, damit man besser arbeiten kann. „Ich will wissen, wie viele Kubikmeter Erde wir da wohl brauchen; hier sind Meterstäbe, bitte berechnen!“, forderte er die Schüler auf. „In Mathe berechnen sie derzeit Rauminhalte, das dürfte eigentlich kein Problem sein“, schmunzelte er, während bereits die ersten Gruppen unterwegs zu KBS waren.

In der Kunststoff-Fertigung der Firma SBS ab es dann die ersten Feinheiten. Ein kleiner Parcours erwartete die Schüler. Der musste mit einem Hubwagen umrundet werden. Kein Problem? Doch, denn natürlich war es nicht nur das, was sich die Azubis der Firma ausgedacht hatten. Zunächst galt es nämlich, Kartons zusammenzubauen, natürlich ohne Klebeband. Die mussten auf eine Palette gepackt und mitsamt Ladung wurde dann der Hubwagen gelenkt. Eine „Rampe“ und ein Abladeplatz warteten am Ende. Die Aufgabe war für die erste gruppe sehr schwierig, so dass schon am Anfang plötzlich schon drei Gruppen anstanden.