Schonach Arzt und Notar als ideale Kombination

Schonach. Flott und unkonventionell schafften das Ökuwerk-Team und die Besucher Stühle herbei, bis schließlich die Sitzplätze für die 120 Interessierten ausreichten. "Was steckt hinter den Begriffen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und worin unterscheiden sie sich?" Zu diesen beiden Themenkomplexen referierten der Arzt Thomas Schwarz aus Triberg und Notar und Richter Kai-Christoph Stadler aus Furtwangen. Diese Kombination erwies sich im Laufe des Abends als ideal.

Thomas Schwarz, der die Patientenverfügung erläuterte, gestaltete seinen Vortrag mit sehr vielen emotionalen Gedanken zu Lebensqualität und Denkanstößen für den Übergang vom Leben zum Tod. Sachlich, übersichtlich und nüchtern präsentierte Kai-Christoph Stadler alles, was zum Bereich Vollmachten gehört. Beide aber appellierten an ihre Zuhörer, in der Familie und Vertrautenkreis diese Themen zu bereden und Standpunkte zu diskutieren. Nur so, waren sich die Referenten einig, ergebe sich für jeden, der später Vertretung und Verantwortung übernehmen soll, ein schlüssiges Bild über die Bedürfnisse und Ansichten des zu Betreuenden. Und nur dann könnten in seinem Sinne Entscheidungen getroffen werden. Gerade bei der Patientenverfügung werde es immer Situationen geben, die auch eine akribisch ausgearbeitete Verfügung nicht abdeckt.

Thomas Schwarz stellte viele grundsätzliche Fragen zur eigenen Meinungsfindung. Worin besteht ein lebenswertes Leben? Wie viel Leid und Unglück kann ich ertragen? Was bedeutet Leben, was bedeutet Sterben, kann ich ein Schicksal akzeptieren? Und er ermutigte dazu, die Vordrucke der Patientenverfügung durch ein Persönlichkeitsbild zu ergänzen. Schwarz stellte den Vordruck des Bundesjustizministeriums vor, eine christliche Patientenverfügung und das Exemplar der Bodelschwinghschen Stiftung Bethel, das durch seine einfache Sprache besteche.