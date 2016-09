Schonach Als Schornsteinfeger Glück gefunden

Schonach. Bevor der 19-jährige Werkrealschulabsolvent Schornsteinfeger wurde, habe er mehrere Praktika gemacht, die ihm alle einigermaßen zugesagt hätten, aber das richtige sei es noch nicht gewesen. "Mein älterer Bruder hatte dann seine Ausbildung abgebrochen – und in der Feuerwehr bot ihm mein Meister an, es doch bei ihm zu versuchen. Er wollte nicht, aber ich machte dann ein ganz kurzes Praktikum im Betrieb – und dann stand fest, dass ich das will", zeigte er die Zufälle auf, die ihn schließlich den richtigen Beruf finden ließen.

Der Beruf des Schornsteinfegers fasziniere ihn. "Es ist die Vielfalt im Beruf, die mir so viel Spaß macht. Ich spreche mit Kunden, berate sie – und komme mit anderen Berufen in Kontakt. Umwelt- und Energieberatung gehören in meinem Beruf genauso zum Handwerk wie das Kehren des Schornsteins oder die Abgasmessungen", schwärmt er. Und dazu komme, dass man sich auch relativ früh selbstständig machen könne. Allerdings, so gibt er zu, wolle er zunächst Berufserfahrung im Betrieb von Christof Schwer sammeln, bevor er in zwei, drei Jahren die Meisterschule in Ulm besuchen will, wo er auch den Blockunterricht für den schulischen Teil seiner Ausbildung absolvierte.

Er selbst war schon als "Mitaussteller" auf der Messe "Jobs for Future", wo er feststellte, dass es offensichtlich wieder mehr Interessenten für den schmutzigen Beruf gebe, als das zeitweise der Fall gewesen sei. Aktuell geht ein Praktikant mit Christof Schwer mit, der sich auch schon beworben habe, allerdings für 2017. "Wer den Beruf näher kennen gelernt hat, muss ihn lieben, weil er einfach viele Dinge zusammen bringt", so Schilli. Allerdings werde auch schulisch einiges abverlangt, Mathe, Physik und Chemie seien nicht ganz einfach und gehörten zum Fach dazu. In der praktischen Prüfung wurden dann Kundenberatung, verschiedene Messungen und Abgas- sowie Abgaswegeuntersuchungen verlangt. "Ich war sehr gut vorbereitet, weil ich in den letzten Monaten sehr selbstständig arbeiten durfte. Was aber nur deshalb möglich war, weil mich mein Betrieb auch beim Führerschein vorbildlich unterstützt hat", erzählt er. Landesweit musste er sich einem Mitbewerber geschlagen geben, was ihn nicht weiter stört, da es um Kleinigkeiten gegangen sei. Er macht jedem Mut, den Beruf einmal auszuprobieren.