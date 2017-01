Schonach Aktion: "Auf die Plätze, fertig, Ski"

Mit den Miniskis der Dom- Clemente-Schule konnten sie danach erste Versuche im Schnee unter fachkundiger Anleitung erleben. "Für den Anfang zum Rutschen sind die Miniskis in Ordnung", erklärte Schneider. Bei mehr Einsatz allerdings fehle der Halt der Schuhe in der Bindung und ein Kanteneinsatz der Ski wäre auch nicht möglich. Mit einfachen Schwüngen und den ersten Kurvenfahrten führte sie die Einsteiger ans Skivergnügen heran.

Die fortgeschrittenen Grundschüler konnten sich am Winterberg austoben. In Gruppen eingeteilt, erkundeten sie den Torlauf und die kleine Schanze und hatten viel Spaß im Schnee. Lehrer Hansjörg Jäkle war an der Schanze im Dauereinsatz, lieferte umgehend die Weiten und spornte die Grundschüler an. Er hatte den Skitag organisiert und letztendlich dafür gesorgt, dass jeder Grundschüler, entsprechend seinen Fähigkeiten, einen tollen Vormittag erlebte.

Bei leichten Plustemperaturen und der perfekten Piste hatten auch einige Eltern Spaß beim Zusehen. Die rund 110 Grundschüler wurden von 15 Lehrern und Mitgliedern des Skiteams betreut. Die Grundschüler waren mit einem gemeinsamen Aufwärmen in den Skitag gestartet und in den kommenden Stunden so aktiv unterwegs, dass es keinen Grund zum Frieren gab. Weitere Unterstützung erfuhr der Skitag der Grundschüler von der Gemeinde Schonach, den beiden Teams der "Ski-Box" und der "Josen-alm". Bereits im Vorfeld waren die Kenntnisse der Grundschüler abgefragt worden, so dass am Skitag rasch eingeteilt und die Ausrüstung entsprechend ergänzt werden konnte.