Schonach Älteste politische Kraft in Schonach wird 70 Jahre alt

Flüchtlinge problemlos

Im Vorfeld gab es viele Diskussionen, etwa um die letztendlich nicht umgesetzte Strumbel-Uhr. Wesentlich weniger Umstände als erwartet machten die angekündigten Flüchtlinge. Derer kamen am Ende nämlich weniger als angekündigt. Als weiter Wichtiges nannte Herr das Glasfaser-Netz in Schonach, die Schulentwicklung, die Strohhutfabrik Sauter, das Baugebiet Mühlenberg und das Gewerbegebiet an der Langenwaldschanze. Ein weiterhin ungelöstes Problem sei die ärztliche Versorgung in der Gemeinde. Ein großes Thema für die Zukunft werde die Wasserversorgung sein.