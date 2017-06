Acrylmalerei und Kreativität stehen im Mittelpunkt eines Kurses des Ökumenischen Bildungswerks Schonach. Schonach. Bei diesem Kurs steht das Malen im Freien im Vordergrund. Mit Ute Fischer und Alfredo Vinci, bekannt aus der Galerie Schon-Artik, haben Interessierte nun die Möglichkeit dazu. Leinwände, Pinsel und Farben werden von den Malern gestellt. Wer nicht ohne Vorgaben malen will, darf auch ein einfaches Motiv-Bild mitbringen. In einer lockeren, entspannten Atmosphäre kann der Alltag vergessen werden und ganz in das Erlebnis "Farbe" eingetaucht werden. Sollte es das Wetter nicht zulassen, wird der Kurs ins Pfarrzentrum verlegt. Erster Termin ist am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 13 Uhr, zweiter Termin ist am Samstag, 15. Juli, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist das Pfarrzentrum Schonach, unterer Eingang. Die Gebühr beträgt je Kurstag fünf Euro, zuzüglich zehn Euro Materialkosten. Anmeldeschluss ist am 30. Juni. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind bei Irene Vinci unter Telefon 07722/43 83, E-Mail: ai.vinci@gmx.net.