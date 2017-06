Schonach Abenteuer Deutsches Turnfest lockt

Die Teilnehmer verschiedener Schonacher TV-Abteilungen freuen sich schon riesig auf das Abenteuer Deutsches Turnfest. Sie werden in Klassenzimmern in einer durch Sicherheitsdienste überwachten Berliner Schule übernachten und tagsüber unter anderem bei verschiedenen Wettkämpfen antreten. Diese reichen vom reinen Geräteturnen über Leichtathletik-Wettbewerbe bis hin zum Orientierungslauf. Die Übungsleiter bilden sich zudem bei verschiedenen Lehrgängen fort.

Gleich am Samstag werden die Schonacher nach ihrer Ankunft in Berlin am Festumzug samt Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor zum Auftakt der sportlichen Großveranstaltung teilnehmen. Mit im Gepäck haben die Schonacher ihre Vereinsfahne. Ein Turner wird zudem als Uhrenträger und eine Turnerin als Trachtenmädchen dabei sein. Auch Werbematerial der Gemeinde wollen die heimischen Turner an die Zuschauer verteilen.

"Den Höhepunkt wird aber sicherlich unsere Mitwirkung bei der Stadiongala bilden", betont Oberturnwart Hansjörg Faller im Gespräch mit unserer Zeitung und verrät: "Bundeskanzlerin Angela Merkel wird mit uns im Bus ins Stadion einfahren". Der turnfesterfahrene Faller ist sich sicher, dass alle Teilnehmer "eine tolle und spannende Woche erwartet".

Wer möchte, kann auf der Facebook-Seite des Turnvereins Schonach die ganze Woche über die Sportler begleiten und sehen, was sie erleben. Das 43. Deutsche Turnfest wird ferner vom Online-portal sport­deutschland.tv übertragen. Die Plattform bietet ab dem 4. Juni in Kooperation mit dem Deutschen Turnerbund (DTB) Höhepunkte im Livestream an und startet zudem die Smartphone-App YouSport – "Stream Dein Team".