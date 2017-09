Schonach Ab sofort zählt jedes Bundesliga-Tor

Dies ist eine mit dem SC abgestimmte Aktion, die wir auf unsere Website Fans und Anhänger von Wiha beziehungsweise dem Sportclub anbieten. Wöchentlich kann man teilnehmen und gewinnen. Wer Lust hat in die Rolle des Trainers Christian Streich zu schlüpfen und die nächste Startelf des Sportclubs korrekt aufstellt, hat die Chance eines unserer Werkzeuge zu gewinnen. Jeder kann sein Glück versuchen.

Das Unternehmen Wiha geht keine Partnerschaften ein, weil Erfolge vorprogrammiert sind, sondern weil wir auf Basis vieler Gemeinsamkeiten die Zukunft gestalten wollen. Selbstverständlich freut es alle Beteiligten umso mehr, wenn die Erfolge kommen und die Partnerschaft Früchte trägt. Doch auch in schwierigen Zeiten stehen wir Seite an Seite mit den Sponsor-Partnern und halten selbstverständlich daran fest.

Herr Sommer, warum hat sich die Wiha Werkzeuge GmbH dazu entschieden, beim SC als Sponsor Team Partner einzusteigen?

Und der SC Freiburg ist hierfür die richtige Wahl?

Es gibt also noch weitere Punkte. Welche sind das?

Was umfasst das Sponsoring Ihres Unternehmens?

Können Sie das präzisieren?

Sie sind also selbst Fan des SC Freiburg?

Gehen Sie regelmäßig zu den Spielen?

Wenn Sie Zeit finden, ins Stadion zu gehen. Wo trifft man Sie dann an: Nordtribüne oder VIP-Lounge?

Wie fühlte sich das an, dort unten zu stehen?

Hand aufs Herz – wer ist Ihr Lieblingsspieler?

Lassen Sie uns zurück zum Unternehmen kommen. Seit einiger Zeit gibt es die Aktion Wiha Wunschelf. Was verbirgt sich dahinter?

In welchen weiteren sportlichen Bereichen engagiert sich Wiha und seit wann?

Die Wiha Panther haben in den vergangenen Monaten für negative Schlagzeilen gesorgt. Auch beim SC hat man immer wieder ein Auf und Ab erlebt. Hält das Unternehmen auch in stürmischen Zeiten an Ihren Sponsor-Partnern fest?

Wiha wächst weiter und verdient unserer Meinung nach eine höhere Aufmerksamkeit und auch Bekanntheit – vor allem in der Region, aber auch über die Landesgrenze hinaus. Wir möchten neue Wege gehen und eine breite Öffentlichkeit mit einem durchgängigen und starken Markenbild erreichen.

Im Bereich Sport- und Vereinssponsoring ist der SC Freiburg für uns in mehrfacher Hinsicht ein perfektes Pendant. Uns verbindet mit dem schon immer authentisch, fair und zukunftsorientiert auftretenden Verein neben unserer Heimatverbundenheit so vieles. Zum Beispiel hat nachhaltige Nachwuchsarbeit und Ausbildung seit jeher einen sehr hohen Stellenwert – dies ist aber nur einer der Punkte, die wir als gemeinsame Wertvorstellung verstehen.

Es gibt viele Parallelen aus der Vereinskultur zu unserer eigenen Philosophie. Charaktereigenschaften wie "familiär geprägt, zukunftsorientiert organisiert und bodenständig" treffen unserer Meinung nach auf den SC ebenso zu wie auf Wiha. Wir spielen auf nationalem wie internationalem Terrain mit höchsten Ansprüchen an Leistung, Qualität und nachhaltiger Entwicklung. Dabei zeigen wir Leidenschaft und Ehrgeiz. Mit sportlichen Assoziationen wie etwa Gesundheit, Fitness, Teamwork, Erfolg durch Training, Strategie und Zusammenhalt können wir uns ebenso eins zu eins identifizieren.

Unsere Rolle als Sponsor Team Partner beinhaltet unterschiedliche Werbeinstallationen im Schwarzwald-Stadion.

Dazu zählt beispielsweise ein permanent sichtbares Zwölf-Meter-Banner oder sogenannte Cam Carpets, die jeweils links und rechts neben den Toren sichtbar sind. Diese sind eine Art von Werbeteppichen mit 3D-Wirkung bei richtiger Kamera-Perspektive. Bei Bundesliga-Spielen freuen wir uns also ab sofort noch mehr über Tore des SCs, wenn dabei das Wiha Logo daneben im Fernsehen zu sehen ist.

Ja selbstverständlich – letztlich nun noch verstärkter durch unsere Sponsoring-Zusammenarbeit und den Blick hinter die Kulissen. Der Sportclub, sein Selbstverständnis, beziehungsweise die Art der Vereinsführung sind einfach sympathisch. Sein Image als einer der beliebtesten Fußball-Vereine in Deutschland ist absolut gerechtfertigt. Im Allgemeinen begeistere ich mich als Fußball-Sympathisant vor allem für die Idee und das Spielen von gutem und fairem Fußball und die Botschaft, die darüber vermittelt werden kann.

Nein, direkt regelmäßig nicht. Aber natürlich bin ich auf andere Art und Weise aktuell immer "am Ball" wenn der SC spielt. Da gibt es neben Newsticker und Live-Übertragung ja einige Möglichkeiten des Daumendrückens – auch ohne Stadionaufenthalt.

Normalerweise wechsele ich zwischen Familienblock, Haupttribüne und dem Platz vor dem Fernsehen zuhause. Meine Jungs durften auch schon mit ins Stadion, was für die beiden ein ganz besonderes Erlebnis war. Die Atmosphäre aus einer Mischung von Begeisterung und Spannung die in der Luft liegt, steckt einfach an. Eine optimale Bühne für unsere Werbebotschaft. Vor Kurzem stand ich sogar direkt am Spielfeldrand – "mittendrin statt nur dabei" sozusagen. Unser Unternehmen wurde persönlich vom Präsident des Sportclubs, Fritz Keller, im Stadion als neuer Sponsor Team Partner mit symbolischer Trikot-Übergabe für unseren Geschäftsführer Herrn Hahn begrüßt.

Das Jubeln von den Fan-Rängen, das unsere kleine Gruppe verbal begleitete, hat sich toll angefühlt.

Einzelne möchte ich ungern heraus nehmen. Jeder Spieler, der professionell und mit Leidenschaft zum Erfolg beiträgt, verdient Respekt und entsprechenden Support der Verein-Fans.

Wir zeigen bereits seit Jahren in unterschiedlichen Bereichen sportliches Engagement und Begeisterung für den Idealismus, der hinter jeder sportlichen Leistung steckt. Seit 2010 sind wir zum Beispiel bereits Namenssponsor des Basketball Regionalligisten Wiha Panthers aus Villingen-Schwenningen. Die Unterstützung lokaler Vereine und deren Entwicklung zu beobachten liegt uns parallel dazu auch immer am Herzen.

n Die Fragen stellte Nadine Klossek