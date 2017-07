Schonach 40 Mannschaften treten beim Landesfinale an

40 Mannschaften von Mannheim bis runter nach Überlingen mit rund 280 Turner und Turnerinnen werden in der Schonacher Sporthalle beim Landesfinale LBS-Cup am Start sein.

Am Samstag, 22. Juli, ab 10.30 Uhr turnen die Männer in der Bezirkslasse um den Meistertitel. Ab 15 Uhr beginnen die Wettkämpfe der Frauen in der Bezirksliga. Hier geht es um die Meisterschaft, den Aufstieg in die Landesliga und den Aufstieg in die Bezirksliga.

Am Sonntag, 23. Juli, geht es ab 10 Uhr in der Bezirksklasse der Frauen um die Meisterschaft und ab 15 Uhr wird noch um den Aufstieg in die Bezirksklasse geturnt.