Schonach 225 Jahre Anlass für Festkonzert

Aus diesem Anlass studierten die Frauen und Männer gemeinsam mit dem Münster- und Fidelischor Villingen und einem kleinen Orchesterensemble in den vergangenen Wochen die Mozart-Messe KV.140 ein.

Am Christkönigsonntag, 25. November, singen die beiden Chöre um 9.30 Uhr zum Hochamt im Villinger Münster Unserer Lieben Frau. Eine Woche später, am Samstag, 2. Dezember, wird es in Schonach um 18.30 Uhr die Jubiläumsmesse zum Kirchenchorjubiläum geben. Dann wird die Mozart-Messe in der Schonacher St. Urbanskirche erklingen. Chorleiterin Beatrix Scherer, die neben dem Schonacher Kirchenchor auch den Münster- und Fidelischor Villingen leitet, brachte die beiden Chöre für dieses Projekt zusammen. Solisten sind Verena Schwer (Sopran), Henriette Schöwitz (Alt), Raoul Bumiller (Tenor) und Daniel Sütö (Bass).