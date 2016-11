Schonach "20 Minuten Vollgas" für Brot

Für Sonntagsbrötchen riet Waltraud Schwer, die Teigrohlinge nach dem Ausformen einzufrieren. Über Nacht können die vorbereiteten Teige im Kühlschrank auftauen. Bis der Backofen am nächsten Morgen vorgeheizt ist, sollten sie in der warmen Küche aufgehen. So viel Zeit nehme ein tolles Ergebnis schon in Anspruch, so ihr Fazit. Mit Kostproben der noch ofenwarmen Brote, Rezeptblättern und jeder Menge Anregungen für die eigenen Brotback-Aktivitäten endete der informative Abend in der Küche der Dom-Clemente-Schule.