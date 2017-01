Schonach 150 Athleten aus sieben Nationen starten

"Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Der Eintritt ist bei allen Wettbewerben frei", betont Heidi Spitz vom Organisationskomitee. "Es wird einen Verpflegungsstand an der Schanzenhütte geben und auch das Loipenhaus ist am Samstag und Sonntag geöffnet beziehungsweise bewirtet.

Mit dem Präparieren der Langenwaldschanze mit großteils maschinell erzeugtem Schnee wurde schon am vergangenen Wochenende begonnen. Auch die Langlaufstrecke im Skistadion Wittenbach wurde mit Maschinenschnee, überwiegend jedoch mit Naturschnee gerichtet. Während der dreitägigen Wintersportveranstaltung sind 50 bis 60 Helfer des Skiclubs Schonach, des Skivereins Rohrhardsberg, des Skiclubs Schönwald und des örtlichen DRK im Einsatz. Da am Freitag noch viele tagsüber arbeiten, war es für das Organisationsteam nicht ganz einfach, genügend Männer und Frauen zur Unterstützung zu bekommen. Doch es hat letztendlich wieder geklappt, verrät Spitz auf Nachfrage unserer Zeitung erfreut.

Teilnehmer freuen sich auf zahlreiche Zuschauer

Insgesamt werden rund 150 Sportler aus den sieben Nationen Österreich, Frankreich, Italien, Slowenien, Schweiz, Polen und Deutschland zu den Wettbewerben erwartet. Sie reisen am morgigen Donnerstag an und übernachten in Beherbergungsbetrieben in der gesamten Raumschaft Triberg. "Unter den 60 bis 70 Kombinierern sind auch heimische Sportler", informiert Spitz und ergänzt: "Für das Skispringen der etwa 30 Damen liegt auch eine Meldung aus Polen vor. Bei den Skipringern werden ebenfalls 60 bis 70 Athleten über den Bakken der Langenwaldschanze gehen. Die Meldeliste der zwischen 16 und 20 Jahre jungen Nachwuchsathleten ist zwar noch nicht komplett, doch freuen sich die bereits angemeldeten auf viele Zuschauer an Schanze und Loipe."