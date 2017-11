Schonach 15 300 Kilometer durch elf Länder

Das ökumenische Bildungswerk in Schonach bietet immer wieder kleine Besonderheiten. Kürzlich hieß es im Pfarrzentrum: "Fahrtwind – Mit dem Motorrad von Löffingen nach Indien".

Schonach. Der Löffinger Stefan Rheiner verwirklichte sich einen Lebenstraum, setzte sich auf sein Motorrad und begab sich auf die bisher größte Reise seines Lebens. Nicht immer einfach war die Reise, die ihn von Oktober 2014 bis Februar 2015 durch elf Länder über rund 15 300 Kilometer in den Subkontinent führte. Schon nach nur wenigen hundert Kilometern beging er in Bosnien-Herzegowina versehentlich eine Grenzverletzung nach Montenegro. Und auch sein Motorrad zeigte nach verhältnismäßig kurzer Zeit erstaunliche Verschleißerscheinungen. Obwohl er auf eine verstärkte Antriebskette und ein ebensolches Antriebsritzel bei seiner Yamaha XT 660 Z Ténéré gesetzt hatte, waren beide Teile nach erstaunlich kurzer Zeit verschlissen und die erste Reparatur war fällig. "Ich denke, die Kette war zu stramm eingestellt, weil ich sie ohne Beladung eingestellt hatte", stellte er im Nachhinein fest.

Ansonsten zeigte sich die Fahrt durch die EU-Länder und die Anwärter auf dem Balkan erstaunlich entspannt. Spannend sei es geworden beim Übertritt in die Türkei, die er zunächst in Istanbul betrat. Der Verkehr in der Metropole sei mörderisch gewesen. Entlang der Schwarzmeerküste erlebte er aber sehr viel Gastfreundschaft, erinnerte er sich. Diese sei nochmals wesentlich größer gewesen, wo er sie so nie erwartet hätte, denn nachdem ihm Schlepper beim Übertritt zum Iran viel Geld abgenommen hätten, brauchte er in diesem äußerst muslimisch geprägten Land kein Geld mehr, überall wurde er eingeladen, "die Leute überschlugen sich beinahe und der Ruf, dass ich komme, eilte mir geradezu voraus", schmunzelte er. Die Einladungen, wieder zu kommen, seien so herzlich gewesen, dass er gemeinsam mit seiner Verlobten Lena Hör noch einmal dort war - und auch sie erinnerte sich (trotz Kopftuch), dass es dort eine unglaubliche Gastfreundschaft gebe. „Und du siehst Dinge, die kannst du nirgends buchen“, bewies er mit vielen Bildern.