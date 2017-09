Schonach 121 Starter bei der Trophy dabei

Rund 100 Helfer hat Axel Duffner im Einsatz, er selbst ist überall und nirgends. Mit seinem Headset hat er jederzeit mit allen Helfern Sprechverbindung. "Heute Mittag ist das Restaurant geschlossen, weil sämtliche Gäste an der Strecke sind oder selbst mitfahren".

Da es sich um einen Slalom handelte, mussten möglichst alle Pylonen stehen bleiben – was anscheinend nicht immer ganz einfach war. Gestartet wird hier zuerst in der seriennahen Gruppe G, mit jeder Startgruppe werden die Veränderungen stärker. Letzter Starter war einmal mehr der Hausherr Axel Duffner mit einem BMW M3, der schon vom Sound her geradezu unheimlich war. Gestartet wurde direkt in Höhe der Langenwaldschanze, wo ein professionelles Startgelände aufgebaut worden. So nebenbei wechselte auch schon mal ein Fahrzeug den Besitzer. Reifenstapel und getunte Rennfahrzeuge standen bereit und wurden von den Motorsportfans ausgiebig begutachtet und bewundert.

Wer wollte, konnte sich gegen einen Obolus von 15 Euro selbst einen Adrenalinstoß verpassen: Der eine oder andere Zuschauer wagte sich dafür auf den Beifahrersitz eines erfahrenen Piloten. Diese "Renntaxen", die die Strecke hinunter donnerten, wurden von Axel Duffner selbst gesponsert. Der Erlös geht wieder einer sozialen Einrichtung im Skidorf zu.