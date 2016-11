Beim dritten und letzten Tag des Gauliga-Endkampfs im Turngau Schwarzwald kämpften in der Schonacher Sporthalle 110 Kinder aus 16 Mannschaften um ihre Teamplatzierungen. Gastgeber Schonach war mit zwei Mannschaften am Start, und Liga-Leiterin Tanja Lehmann hielt die organisatorischen Fäden als Wettkampfleiterin fest in der Hand. Bereits am Samstag absolvierten die Turner der Gau- und der Bezirksliga die besten Plätze. Und zum Auftakt fand der Rückkampf der Schülerliga statt. Ob in der Bewirtung, als Kampfrichter oder als Trainer, der Turnverein Schonach konnte täglich auf gut 20 aktive Helfer rechnen. Viele Angehörige und interessierte Zuschauer applaudierten den tollen Leistungen. Foto: Bolkart