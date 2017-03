Schönwald Zu schnell unterwegs: Auto überschlägt sich

Schönwald. Am Montagnachmittag, gegen kurz nach 16 Uhr, hat ein 23-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Kirnacher Straße verursacht. Der junge Mann war mit seinem Auto in Richtung Schönwald unterwegs. Im Bereich des Gefälles kam er laut Polizei mit seinem Fahrzeug auf Grund der winterlichen Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der Autofahrer als auch ein 19-jährige Beifahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.