Schönwald Zu höchsten Leistungen geführt

Schönwald. So auch in diesem Jahr. Es gab zahlreiche vereinsinterne und offizielle Ehrungen. Zunächst hatte der Leiter der Jugendkapelle, Stephan Pfaff, acht Jungmusiker-Leistungsabzeichen zu vergeben. Aylin und Luisa Hannemann, Elisa und Franziska Maier, Nanja Steffen, Pirmin Kern, Manuel Pfaff und Marcel Zeifang hatten sich vielen Mühe unterzogen, um dieses Abzeichen zu erreichen.

Für 15 Jahre aktive Musikerlaufbahn konnten Anne Fehrenbach, Denise Hepting und Tobias Scherer (in Abwesenheit) mit der Vereinsehrennadel in Silber geehrt werden, bereits am Nikolaustag wurde Barbara Bruker-Wernet seitens der Gemeinde geehrt.

Für die für 25 Jahre Geehrten gab es seitens des Vereins die Ehrenmitgliedschaft. Und Joachim Müller als Vertreter des Blasmusikverbands hatte für diese vier Musiker die silberne Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände dabei. Es waren dies Christel Pfaff, Heike Pfaff sowie Karina und Stefan Kupferer.