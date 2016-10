Schönwald Würste und Kesselfleisch im Schichtbetrieb

Frische Blut-, Leber- und Bratwürste, Kesselfleisch zuhauf, dazu hausgemachter Kartoffelbrei und Sauerkraut, so sah die Schlachtplatte aus. Unmengen davon verließen um die Mittagszeit die Küche. Sogar die Sitzplätze wurden in der Festhalle knapp. Schichtbetrieb beim Essen war angesagt. Wen wundert das? Schließlich ist die FC-Kilwi-Schlachtplatte bis weit über die Ortsgrenzen hin bekannt.

Am Freitag begann für die Metzger im Verein die Arbeit mit dem Schlachten der drei Schweine und der Zubereitung der Würste. Da diesmal wegen des vollen FC-Spieltags die Hauptversammlung der Feuerwehr nicht beliefert werden konnte, wurde ein Schwein weniger benötigt als sonst. Am "Kilwisunndig" blieben viele der Küchen in Schönwald und der Umgebung kalt. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein "Kurkapelle Schönwald" unter der bewährten Leitung von Gerhard Feiertag.

Nach dem Mittagstisch sorgte ein reichhaltiges Buffet mit Dutzenden Kuchen und Torten für den Nachtisch oder für etwas Süßes zum Kaffee. Am späten Nachmittag wurde die reichhaltige Tombola verlost, bei der es neben wertvollen Sachpreisen auch Bares gab: 555 Euro standen für den ersten Preis zur Verfügung. Der zweite Preis umfasste 333 Euro. Als dritten Preis gab es einen Tankgutschein über 150 Euro.