Schönwald Wörpel gibt Grünes Licht für Freibad-Umbau

Schönwald (hjk). "Damit ist klar, das Bad wird voraussichtlich in diesem Jahr gar nicht erst eröffnet, wir werden so schnell als möglich anfangen. 2018 soll dann die Neueröffnung gefeiert werden", so Wörpel. 591 000 Euro sind für den Umbau angesetzt, mit 60 Prozent fördere LEADER den Umbau, das seien rund 354 000 Euro. Einen Teil des Umbauplans habe man bereits verwirklicht, als man die neue Fass-Sauna errichtet habe. "Die wird später beim Badezuber aufgebaut", teilte Wörpel erfreut dem Gemeinderat mit. Ebenfalls bereits aufgebaut ist das Baugerüst der heimischen Firma Göppert, die den Speicher der Liegehalle schließen soll, da wegen des eingewehten Schnees das Probelokal der Musiker ständig Wasser abbekommt.