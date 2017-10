Schönwald "Wilden Wälder" reißen alle mit

Schönwald. Ein interessantes Konglomerat an Fähigkeiten servierten die "Wilden Wälder" auf der provisorischen Bühne im Anbau des Vereinshauses beim Schönwälder FC-Förderverein. Vom vielstimmigen Gesang über Hardrock bis hin zum Ausdruckstanz konnten die begeisterten Besucher vieles erleben - und alles zum Kaputtlachen.

"Diä sin doch z’ dumm zum Milchhole", gipfelten die "Wilden Wälder" am Ende bei ihrem "Fluchlied" – und der Anbau erbebte noch einmal vor Gelächter - denn es war bereits die Zugabe. Die vier Schwarzwälder Kindsköpfe, wie sie sich selbst nennen, begeisterten einmal mehr mit alemannischem Dialekt.

Die "Wilden Wälder" aus dem Raum Titisee zeigten sich als Mundartkabarettisten ganz in schwarz gekleidet mit Waldarbeiter-Gummistiefeln in Orange oder Gelb. Von Beginn an schafften sie es, bei den Besuchern mit ihrer ur-alemannischen Mundart zu begeistern. Hauptinstrument war ihre Stimme und dazu die Melodica, Gitarre und ein Cajón.