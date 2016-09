Schönwald "Wies’n Flair" mit Traktoren

In der Halle verkündete Bürgermeister-Stellvertreter Adalbert Oehler nach einigen gekonnten Schlägen ohne denselben Spruch wie sein Münchner Pendant eine Stunden zuvor: "Ozapft is!".

Da wurde kein Tropfen verschüttet. Wie Oberschützenmeister Rudi Schätzle angab, habe die Badische Staatsbrauerei speziell für diesen Anlass ein besonderes Bier gebraut, das nach Vorbild des Münchner Wiesenbieres deutlich dunkler und kräftiger im Geschmack sei.

Zwar gab es auch die "kleinen" Halbliterkrüge, doch oft trank Mann ebenso wie Frau "eine Moss" oder auch Maß – was dem oder der einen oder anderen am Ende nicht unbedingt wohl bekam. Am späten Abend legte die Bayerische Band "Obacht" los mit einem Feuerwerk an Festzelt-Musik und bester Gute-Laune-Hits.

Da schwebte auch "Major Tom" völlig losgelöst durch die Uhrmacher-Ketterer-Halle. Mit speziellen Leuchtern hatten die Organisatoren für "Wies´n-Flair" gesorgt, auch wenn die Halle natürlich wesentlich deutlich kleiner war als die riesigen Zelte in München. Wie sich das gehört, waren "Hend´l und Haxen" im Angebot, auch die Original Münchner "Weißwurst mit Brez´n" war gefragt – was in Bayern eigentlich eher ein Frühstück darstellt.