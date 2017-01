Schönwald Wettkampf-Bedingungen sind derzeit optimal

Startberechtigt, allerdings ohne Pokalwertung, sind auch die Klassen U14 bis Senioren, wobei hier die Klasseneinteilung gemäß der Deutschen Wettkampfordnung (DWO) erfolgt. Die Streckenlänge für diese Klassen beträgt einheitlich fünf Kilometer. Für alle Klassen gilt klassische Technik.

Meldungen sind ausschließlich per E-Mail an Adolf Wehrle unter adolfwehrle@t-online.de zu richten. Meldeschluss ist am morgigen Mittwoch, 25. Januar, um 20 Uhr. Begrenzte Nachmeldungen und Änderungen sind am Wettkampftag bis spätestens 13 Uhr möglich.

Die Siegerehrung findet unmittelbar nach Wettkampfende im Start- und Zielbereich statt.